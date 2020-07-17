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Aksaray ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak seçildi

AKSARAY HABERLERİ  | 17.07.2020 12:18 | Son Güncelleme

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süt üreticilerine yönelik yeni tasarlanan ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak Aksaray seçildi.Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray’ın ilave çiğ süt destekleme projesinde pilot il olarak seçildiğini söyledi.

Aksaray ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak seçildi

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından süt üreticilerine yönelik yeni tasarlanan ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak Aksaray seçildi.
Konuyla ilgili bilgiler veren Aksaray Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, tarım ve hayvancılık kenti olan Aksaray’ın ilave çiğ süt destekleme projesinde pilot il olarak seçildiğini söyledi. Nüfusunun yüzde 80’inin tarım ve hayvancılıktan geçimini sağladığı ve tarımsal üretimde Aksaray’ın Türkiye’de ilk 5’te yer aldığını dile getiren Bülent Saklav, “Aksaray günlük bin 200 ton kaliteli süt üretimi ile Türkiye’de 9. sırada yer almaktadır. Üretilen sütün neredeyse tamamı Aksaray ilimizdeki süt fabrikalarında işlenip tüketime sunulmaktadır. Üreticilerimize ürettikleri süt için çiğ süt desteği, analiz desteği veriyorduk. Bunlara ilaveten yeni bir destekleme modeli olarak kaliteli süt üretiminin teşvik edilmesi için bu yıl öncelikle pilot olarak belirlenen Aksaray, Burdur ve Çanakkale illerinde, 2 yıl sonra ise tüm illerde ‘Sınıflandırılan Çiğ Süt Desteklemesi’ kapsamına alarak üretilen sütün kalitesine göre ilave destek primi ödeyecek. Aksaray olarak daha önce yaptığımız gibi yine kaliteli süt üreteceğiz ve üretimde inşallah Türkiye’de 1. olacağız çiğ sütteki bu yeni destekleme modeli için bakanımız Bekir Pakdemirli’ye çok teşekkür ediyoruz. Aksaraylı üreticilerimize hayırlı olsun” dedi.

Aksaray ilave çiğ süt desteklemesinde pilot il olarak seçildi

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