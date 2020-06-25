Aksaray Valisi Aydoğdu, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.

Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Valiler kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Aksaray Valiliğine atanan Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ı konuk etti.

İki komşu şehrin yöneticilerini bir araya getiren ziyarette Başkan Arı, konuklarına Nevşehir hakkında bilgiler vererek Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerini anlattı.

Uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Aydoğdu’nun kardeş ve komşu şehir Aksaray Valiliği görevine atanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Arı, Aksaray’da önemli hizmetler gerçekleştireceğine inandığı Aydoğdu’ya yeni görevinde başarılar diledi.

Vali Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Dinçer ve Sanatçı Yıldızhan ile bir süre sohbet ederek istişarelerde bulunan Arı, Aksaray ve Nevşehir’in başta turizm olmak üzere birçok önemli projeye ortaklık yaparak bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sunabileceklerini vurguladı.

Başkan Arı daha sonra ziyaretin anısına konuklarına Nevşehir’in en önemli el sanatları ürünlerinden işlemeli Hitit desenli anfora hediye etti.



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