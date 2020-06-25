YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Nevşehir
  4. Aksaray Valisi Aydoğdu, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

Aksaray Valisi Aydoğdu, Belediye Başkanı Arı’yı ziyaret etti

NEVŞEHİR HABERLERİ  | 25.06.2020 11:17 | Son Güncelleme

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Valiler kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Aksaray Valiliğine atanan Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ı konuk etti.İki komşu şehrin yöneticilerini bir araya getiren ziyarette Başkan Arı, konuklarına Nevşehir hakkında bilgiler vererek Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerini anlattı.Uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Aydoğdu’nun kardeş ve komşu şehir Aksaray Valiliği görevine atanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Arı, Aksaray’da önemli hizmetler gerçekleştireceğine inandığı Aydoğdu’ya yeni görevinde başarılar diledi.Vali Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Dinçer ve Sanatçı Yıldızhan ile bir süre sohbet ederek istişarelerde bulunan Arı, Aksaray ve Nevşehir’in başta turizm olmak üzere birçok önemli projeye ortaklık yaparak bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sunabileceklerini vurguladı.Başkan Arı daha sonra ziyaretin anısına konuklarına Nevşehir’in en önemli el sanatları ürünlerinden işlemeli Hitit desenli anfora hediye etti.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, beraberinde Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ile birlikte Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı’yı ziyaret etti.
Nevşehir Belediye Başkanı Rasim Arı, Valiler kararnamesiyle Milli Eğitim Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğünden Aksaray Valiliğine atanan Hamza Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer ve ünlü sanatçı İzzet Yıldızhan’ı konuk etti.
İki komşu şehrin yöneticilerini bir araya getiren ziyarette Başkan Arı, konuklarına Nevşehir hakkında bilgiler vererek Nevşehir Belediyesi’nin çeşitli projelerini anlattı.
Uzun yıllara dayanan bir dostluğu bulunan Aydoğdu’nun kardeş ve komşu şehir Aksaray Valiliği görevine atanmasından duyduğu mutluluğu dile getiren Arı, Aksaray’da önemli hizmetler gerçekleştireceğine inandığı Aydoğdu’ya yeni görevinde başarılar diledi.
Vali Aydoğdu, Aksaray Belediye Başkanı Dinçer ve Sanatçı Yıldızhan ile bir süre sohbet ederek istişarelerde bulunan Arı, Aksaray ve Nevşehir’in başta turizm olmak üzere birçok önemli projeye ortaklık yaparak bulundukları bölgenin kalkınmasına katkı sunabileceklerini vurguladı.
Başkan Arı daha sonra ziyaretin anısına konuklarına Nevşehir’in en önemli el sanatları ürünlerinden işlemeli Hitit desenli anfora hediye etti.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNEROzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtıOzan Doğulu sezonu kızlarıyla açtı
PARTNERKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadıKoronavirüs nedeniyle 3 aylığına evini kapattı... Döndüğünde gördüklerine inanamadı
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

İzmir'de drone destekli trafik denetimi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

Mahalle muhtarları ve vatandaşlar kan verdi

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

GÜNCELLEME - Şarkıcı Alişan Manisa'da kaza yaptı

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

Milletvekili Kaya; "Kırkdilim yolu YKS için açılacak"

70 yaşındaki adam kendini vurdu

70 yaşındaki adam kendini vurdu

Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

Başkan Şahin, "Meclis üyeleri konuşma hakkını en adil şekilde kullanıyor’’

Nevşehir Namaz Vakitleri 25 Haziran Perşembe

İmsak
03:20
Sabah
05:11
Öğle
12:49
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Nevşehir Nöbetçi Eczaneler25 Haziran Perşembe

Cıhad Eczanesi
Merkez
Kübra Eczanesi
Merkez
Yılmaz Eczanesi
Acigol
Derelı Eczanesi
Avanos
Feralan Eczanesi
Derinkuyu
Gülsehır Eczanesi
Gulsehir
Gören Eczanesi
Hacibektas
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

Nevşehir'in ilk kadın valisi Becel göreve başladı

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Osmanlı’dan Günümüze Kalan Kapı Tokmakları Yaşatılıyor

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

Nevşehir'de Devlet Hastanesi’ne Video Bronkoskopi Cihazı Alındı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.