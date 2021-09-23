YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

23.09.2021 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Valisi Aydoğdu'dan Afrin'deki saldırıda yaralanan askere ziyaret

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, 19 Eylül'de Suriye'nin Afrin bölgesinde terör örgütünün saldırısında yaralanan Piyade Uzman Onbaşı Abdurrahman Bakar'ı hastanede ziyaret etti.

Aydoğdu, beraberinde İl Emniyet Müdürü Murat Kolcu ve İl Sağlık Müdürü Kerim Yeşildağ ile Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giderek, tedavisi devam eden Bakar'ın sağlık durumu hakkında başhekim Hüseyin Mutlu'dan bilgi aldı.

Bakar ve ailesiyle bir süre sohbet eden Aydoğdu, geçmiş olsun dileklerini iletti.

Vali Aydoğdu, gazetecilere, sınırda görev yapan Bakar'ın 19 Eylül'de havan topunun düşmesi sonucu yaralandığını söyledi.

Yaralı askerin önce Gaziantep'e, oradan da Aksaray'a tedavi için getirildiğini belirten Aydoğdu, şöyle konuştu:

"Bizler de arkadaşlarımız ile ziyaret ettik. İnşallah yarın taburcu olacak. Evde de bütün düzeni arkadaşlarımız sağlıyor, hiçbir eksiği kalmayacak. Yaralı askerimiz annesinin menemenini özlemiş. Biliyorsunuz menemeni herkes iyi yapamıyor. Annesi çok güzel yapıyormuş. Haftaya arkadaşlarımız ile Bakar'ın evine ziyarete gidip, menemen yiyeceğiz."

Aydoğdu, vatanın namusunu, şerefini ve bayrağı korumak için askerlerin şehit ya da gazi olduğunu ifade etti.

Asker, polis ve diğer güvenlik güçlerinin yakınlarına devlet olarak ne yapılırsa yapılsın az olacağını dile getiren Aydoğdu, "Bugün askerimizin, annesinin, babasının ve eşinin gözünde iyileşmesinin mutluluğunu gördük. Askerimiz, kardeşimiz inşallah en kısa zamanda aramıza dönecek. Tedavisi ile ilgilenen tüm sağlıkçılarımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Bakar ise Afrin'de bölücü terör örgütünün saldırısında yaralandığını ifade etti.

Havan topunun 2-3 metre yakınına düştüğünü anlatan Bakar, "Vücudumun çeşitli bölgelerinden şarapnel yaraları aldım. Komutanlarımız ve sağlıkçılarımız gerekli ilgiyi gösterdi. Hemen kanamamı durdurdular. Oradan hemen zırhlı araçla Kilis'e, daha sonra da Gaziantep'e sevk oldum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İzleri bulundu! 'Ölüler' diyarı olarak da biliniyorİzleri bulundu! 'Ölüler' diyarı olarak da biliniyor
PARTNER"Burnum estetik, bana niye benzesin?""Burnum estetik, bana niye benzesin?"
CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:CHP Genel Başkan Yardımcısı Öztunç, Aksaray'da partililerle bir araya geldi:
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 23 Eylül Perşembe

İmsak
05:04
Sabah
06:25
Öğle
12:41
İkindi
16:06
Akşam
18:47
Yatsı
20:04

Aksaray Nöbetçi Eczaneler23 Eylül Perşembe

Belgin Eczanesi
Merkez
Kılıç Eczanesi
Merkez
Sevgi Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
Agacoren
Eyüp Sultan Eczanesi
Eskil
Hayat Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Sivas'ta trafik kazalarında 11 kişi yaralandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da 8 aylık hamile kadın evinde ölü bulundu

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

Bursa'da hırsızlık zanlısı girdiği evin sahibini bıçakladı

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

"Amasya çöreği" coğrafi işaretle tescillendi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.