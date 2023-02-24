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Aksaray ve Amasya’daki bazı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete’de

24.02.2023 08:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray ve Amasya’daki bazı taşınmazların kamulaştırılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete’de yayımlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yayımlanan karara göre, Aksaray’ın Hamidiye Mahallesi’nde ilan edilen rezerv yapı alanı içerisinde bulunan bazı taşınmazlar, imar mevzuatına aykırı olması, afet riski taşıması ve asayiş ve güvenlik açısından sakınca teşkil etmesi sebebiyle, güvenli yaşam alanları oluşturulması amacıyla Aksaray Belediyesi tarafından kamulaştırılacak.

Ayrıca, Amasya’nın Merzifon ilçesi Ortaova köyü sınırları içerisinde bulunan taşınmaz, söz konusu alanda bulunan jeotermal kaynağın kullanımına yönelik çeşitli tesislerin yapılabilmesi amacıyla Amasya İl Özel İdaresi tarafından kamulaştırılacak.

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