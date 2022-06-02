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Aksaray'da 40 yılını dolduran öğretmen gözyaşları arasında mesleğine veda etti

02.06.2022 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Emeklilik dilekçesini veren Tekin Singin'in elini öpen ve gözyaşlarını tutamayan Vali Hamza Aydoğdu: - "Herkesin hayatında böyle bir anın olmasını isterim. Tekin hocanın burada gördüğü muameleye çok gıpta ettim. Allah öğretmenlerin kalbindeki sevgiyi, merhameti, vicdanı bütün dünyaya yaysın"

Aksaray’da meslekte 40 yılını dolduran ve emekliliğe ayrılacak olan matematik öğretmeni Tekin Singin için görev yaptığı okulda Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu'nun da katılımıyla sürpriz bir veda etkinliği düzenlendi.

Etkinlik kapsamında Piri Mehmet Paşa Ortaokulunu ziyaret eden Vali Hamza Aydoğdu, öğretmenler odasına gelerek, okulun önceki müdürü olan ve emeklilik dilekçesini veren matematik öğretmeni Tekin Singin ile tanıştı.

Vali Aydoğdu, etkinlikten haberi olmayan ve yarın emekliliğe ayrılacak olan Tekin Singin ile bir süre sohbet ettikten sonra koluna girerek, etkinliğin yapılacağı okulun bahçesine kadar eşlik etti.

Hoparlörden sevdiği türkünün çalınmaya başlaması üzerine neler olduğunu anlamaya çalışan Singin, öğretmen ve öğrencilerinin oluşturduğu sevgi koridorunda ilerlerken, ikinci bir sürprizle karşılaştı.

Singin'i okul bahçesinde Antalya Üniversitesinde görev yapan doktor kızı Berna, Ankara'da öğretmen olarak görev yapan diğer kızı Tuba ile oğlu Tuğrul, çocukluk arkadaşları olan Selçuk Üniversitesinde öğretim üyesi olan Prof. Dr. Selçuk Dinç, Aksaray Üniversitesinde öğretim üyesi olan Ahmet Dinç ve emekli öğretmen arkadaşları karşılarken, şaşkınlığını gizleyemeyen Singin gözyaşlarına boğuldu.

- Vali Aydoğdu da gözyaşlarını tutamadı

Meslekte 40 yılını dolduran matematik öğretmeni Tekin Singin, alkış ve konfetiler eşliğinde kendisi için hazırlanan 40'ıncı yıl pastasını kesti.

Duygusal anların yaşandığı etkinlikte Singin'in elini öpen Vali Hamza Aydoğdu da gözyaşlarını tutamadı. Aydoğdu matematik öğretmeni Tekin Singin'e çiçek ve teşekkür plaketi takdim etti.

Aydoğdu, etkinlikte vefa, samimiyet ve güzelliği gördüğünü belirterek, "Herkesin hayatında böyle bir anın olmasını isterim. Tekin hocanın burada gördüğü muameleye çok gıpta ettim. Allah öğretmenlerin kalbindeki sevgiyi, merhameti, vicdanı bütün dünyaya yaysın. Çok duygulandığımı belirtmek isterim. Tekin hocaya bundan sonraki hayatında mutluluklar başarılar diliyorum." dedi.

Singin de yaptığı konuşmasında ömründe unutamayacağı mutlu bir anı yaşatan ve kendisini yalnız bırakmayan Vali Aydoğdu'ya, Milli Eğitim Müdürü Hacı Ömer Kartal'a, öğretmen arkadaşları ve öğrencilerine teşekkür etti.

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