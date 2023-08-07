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Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor

07.08.2023 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk, alınan kararla 15 Ekim 2023 tarihinden itibaren 65 yaş üstü vatandaşların minibüslerde ücretsiz taşınmasının son bulacağını açıkladı.

Aksaray’da 65 yaş üstü vatandaşların ücretsiz taşıması sona eriyor

Edinilen bilgiye göre, Aksaray Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası Başkanı Veysel Öztürk yaptığı açıklamada, Türkiye Şoförler ve Otobüsçüler Federasyonu ve Türkiye Tüm Özel Halk Otobüsler Derneği’nin de katılımıyla 65 yaş ve üstü vatandaşların ücretsiz taşınması uygulaması için 15 Ekim tarihinden itibaren bir düzenleme kararı alındığını söyledi. Başkan Öztürk, alınan karar çerçevesinde otobüslerde ücretsiz olarak taşınan 65 yaş üstü vatandaşların artık ücretsiz taşımayı kullanamayacaklarını belirterek, “15 Ekim 2023 tarihinden sonra bu vatandaşlarımızın artık ücretsiz binişe son veriyoruz. Şehit yakınları, gaziler, polisler, engelliler ve basın mensupları dışında, 65 yaş ve üstü vatandaşlar için ücretsiz taşıma hizmeti sona erecek” dedi.

Başkan Öztürk, kararın gerekçesi olarak devletin 65 yaş üstü vatandaşlar için verdiği bin 700 TL maddi desteğin yeterli olmamasını gösterdi.

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