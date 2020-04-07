YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da adliye ve cezaevinde korona virüs tedbirleri üst seviyede

Aksaray’da adliye ve cezaevinde korona virüs tedbirleri üst seviyede

AKSARAY HABERLERİ  | 07.04.2020 12:23 | Son Güncelleme

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını belirtti.

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını belirtti. Aksaray Belediyesiyle irtibata geçilerek kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Cansever, "Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren her kesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanları dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz. Ceza infaz kurumuna yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluların 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza infaz kurumunda, korona virüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşyanın 24 saat bekletilip sonrasında işlemleri yapıyoruz” dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Rekoru 50 yıldır kırılamadı Rekoru 50 yıldır kırılamadı
PARTNER Ülke ülke kadınların güzellik standartları Ülke ülke kadınların güzellik standartları
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Taşdoğan’dan Berat Kandili mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Belediye başkanlarından kandil mesajı

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Alkollü sürücü mobilya dükkanına girdi

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Çeyrek asırlık eğitimcinin acı itirafı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

Polis kent merkezinde tedbirlerini artırdı

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

İpekyolu Belediyesinden resim ve şiir yarışması

Aksaray Namaz Vakitleri 7 Nisan Salı

İmsak
04:48
Sabah
06:13
Öğle
12:51
İkindi
16:28
Akşam
19:19
Yatsı
20:39

Aksaray Nöbetçi Eczaneler 7 Nisan Salı

Gülsün Eczanesi
Merkez
Kaymak Eczanesi
Merkez
Perek Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

Aksaray’da hastaneye gelen her vatandaş kontrolden geçiriliyor

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.