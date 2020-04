Aksaray’da adliye ve cezaevinde korona virüs tedbirleri üst seviyede

Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında, kurum çalışanları, hükümlü ve tutukluların virüsten etkilenmemesi için sıkı tedbirler alındı.

Aksaray Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, yeni tip korona virüs salgınının yayılmasının önüne geçmek için Aksaray Adliyesi ve Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda her türlü tedbirin alındığını belirtti. Aksaray Belediyesiyle irtibata geçilerek kendi bünyelerinde de bir ekip oluşturduklarını, ortak kullanım alanları, personel odaları, lavabolar, arşivler ve temas edilebilen her yerin dezenfekte edildiğini vurgulayan Cansever, "Riskli yerlerde çalışan personelimize maske, eldiven ve kolonya temin edildi. Adliyede yer alan çay ocağı ve kafeterya işletmesine ara verdik. Adliyeye ve ceza infaz kurumuna giren her kesin ateşi ölçülüyor ve dezenfektan veya kolonya tutuluyor. Tüm taşıtlar, araç ve gereçler ile ortak kullanım alanları dezenfeksiyon işlemleri devam ediyor. Koğuşlara çamaşır suyu gibi temizlik maddeleri ile kişisel temizlik için sıvı sabun gönderiyoruz. Ceza infaz kurumuna yeni giriş yapan hükümlü ve tutukluların 14 gün diğerleriyle temas ettirmiyoruz. Ceza infaz kurumunda, korona virüs bulguları olan öksürük, ateş, nefes darlığı ve halsizlik bulguları olanları hemen test yapıyoruz. Sağlık ve acil haller dışında dışarıdan gelen her türlü eşyanın 24 saat bekletilip sonrasında işlemleri yapıyoruz” dedi.



