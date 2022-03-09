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Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı

09.03.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da araçların aküsünü çalan 2 şüpheli tutuklandı

Aksaray'da araçların aküsünü çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 5 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son günlerde kentte meydana gelen akü hırsızlığı şikayetleri üzerine çalışma başlattı.

Bölgedeki ve iş yerlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelilerin eşkalini tespit etti.

Ekipler, Paşacık Mahallesi'nde B.İ. (15), M.Y. (40), K.Y. (40), İ.A. (20) ve S.Y'yi (24) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan B.İ. ve İ.A. çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, M.Y. (40), K.Y. (40) ve S.Y adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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