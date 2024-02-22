YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da aranan 43 şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı

Aksaray’da aranan 43 şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı

İHA İHA
22.02.2024 15:46 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da aranan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda, çeşitli suçlardan aranan 43 kişi yakalandı. Adli makamlara sevk edilen şahıslardan 17’si tutuklandı.

Aksaray’da aranan 43 şahıs yakalandı, 17 kişi tutuklandı

Edinilen bilgiye göre, Aksaray İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, aranan şahıslara yönelik çalışma başlattı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların izini süren polis ekipleri, bulundukları adresleri tespit edilen aranan şahısların peşine düştü.

Yapılan takip, kovalamaca ve operasyonel çalışmalarda 43 aranan şahıs yakalanarak gözaltına alındı. İfadeleri alınmak üzere İl Emniyet Müdürlüğüne götürülen 43 şahıs, işlemlerinin ardından Aksaray Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkarılan 43 şahıstan 17’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer şüpheliler ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. Şahısların üst ve ikamet aramalarında ise 4 adet ruhsatsız tabanca, 21 adet mermi, 2 adet ruhsatsız kurusıkı tabanca, 1 adet ruhsatsız pompalı tüfek, 5 adet fişek ve bir miktar çeşitli uyuşturucu maddeler ele geçirildi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Amasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandıAmasya'da "kasten öldürme" suçundan aranan firari hükümlü yakalandı
Adıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyorAdıyaman’da depremzedelerin kalıcı konutlara taşınması sürüyor
Uludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldıUludere’de 37 yıl önce şehit edilen 14 vatandaş anıldı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 22 Şubat Perşembe

İmsak
05:58
Sabah
07:20
Öğle
13:02
İkindi
16:06
Akşam
18:35
Yatsı
19:51

Aksaray Nöbetçi Eczaneler22 Şubat Perşembe

Görgülü eczanesi
Merkez
Akyol eczanesi
Eskil
Toprak eczanesi
Gulagac
Eylül eczanesi
Merkez
Yenikent eczanesi
Merkez
Yeni ağaören eczanesi
Agacoren
Yildirim eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

Ünlü markaların her bütçeye ve ihtiyaca uygun ürünlerinde indirimler başladı

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

"Adımın ve soyadımın baş harflerini birleştirince utanıyorum"

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

Hakiki deri, ultra rahat! Camper ayakkabıda fırsat zamanı

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.