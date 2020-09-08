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Aksaray’da ATB, İl Tarım ve SÜP’ten ortak proje

AKSARAY HABERLERİ  | 08.09.2020 13:08 | Son Güncelleme

Aksaray’da Ticaret Borsası (ATB), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Süt Üreticileri Platformu (SÜP) ortak proje için bir araya geldi.Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Aksaray İli Süt Üreticileri Platformu bir araya gelerek küçük ve orta sınıf süt işletmesinin korunması ve süt desteklerinden yararlandırılması için proje değerlendirme toplantısı yaptı.

Aksaray’da Ticaret Borsası (ATB), İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Süt Üreticileri Platformu (SÜP) ortak proje için bir araya geldi.
Aksaray Ticaret Borsası Başkanı Hamit Özkök, Aksaray İl Tarım ve Orman Müdürü Bülent Saklav, Damızlık Koyun Keçi Yetiştiriciler Birliği Başkanı Mahmut Aktürk ve Aksaray İli Süt Üreticileri Platformu bir araya gelerek küçük ve orta sınıf süt işletmesinin korunması ve süt desteklerinden yararlandırılması için proje değerlendirme toplantısı yaptı. Süt üreticilerinin ihtiyacı olan süt analiz cihazının ve laboratuvarının hizmet vermesi konusunda birlikler tarafından gelen talepler doğrultusunda gerçekleştirilen istişare toplantısında, Tarım ve Orman Müdürlüğünün bakanlık sürecini takip etmesi, süt birliklerinin üreticilerinden aldığı dilekçeleri işleme alması, ATB tarafından da süt analiz cihazı alınarak laboratuvar konusunda altyapı oluşturulması ve başlanması kararı alındı.

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