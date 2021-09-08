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Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

08.09.2021 10:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yaralanan 2 kardeş hastaneye kaldırıldı

Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu yaşamını yitirdi, 2 çocuğu yaralandı.

Serhat Yıldız (22) idaresindeki 35 AKT 632 plakalı otomobil, Ortaköy ilçesine bağlı Kümbet köyü yakınlarında yol kenarındaki demir bariyerlere çarptı.

Yoldan geçen sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücünün annesi Arife (48) ile kardeşi Yakup Yıldız'ın (18) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücü ile kız kardeşi Nazlı Yıldız (12), ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Cenazeler, incelemenin ardından aynı hastanenin morguna gönderildi.

Aksaray'da bariyerlere çarpan otomobildeki anne ve oğlu hayatını kaybetti

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