YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da Bilim Festivali coşkuyla başladı

Aksaray’da Bilim Festivali coşkuyla başladı

15.09.2023 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray Belediyesi tarafından bu yıl 2.’si düzenlenen “Aksaray Bilim Festivali” coşkuyla başladı.

Aksaray’da Bilim Festivali coşkuyla başladı

Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Bilim Merkezi’de geniş bir alanda start alan Bilim Festivaline 100’ün üzerinde ulusal, uluslararası teknoloji ve bilim firması katıldı. Teknoloji ve bilim alanında yüzlerce çalışmanın paylaşıldığı stantlara vatandaşlar ve katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. Bilim Festivali, Jandarma Çelik Kanatlar isimli helikopterlerin gösterisi ile başladı. Çelik Kanatlar havada sergilediği gösteriyle tüm katılımcıların göğsünü kabartırken, 7’den 70’e binlerce insan katılım sağladı. 200 etkinlik çadırının yer aldığı festival, Çelik Kanatların gösterisinin ardından mehter takımı gösterisiyle devam etti.

Festivalle ilgili bilgiler veren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gençleri teknoloji ve bilimle buluşturduklarını belirterek, “Burada gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Doğrudan bu stantları gezebilecekler, ürünler hakkında bilgiler alabilecekler, temas sağlayabilecekler. Aynı zamanda deney atölyelerinde kendi bilimsel deneylerini de gerçekleştirecekler. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek, pazar akşamı bitecek. Geçen yıl itibari ile 200 bin katılım vardı, bu yıl da aynı sayıya ulaşıp hatta geçeceğimizi ümit ediyorum. Tüm Aksaray ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza, bölgemize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da, “Burada gençlerimizi teknoloji ile savunma sistemimizle bir araya getirerek onlarda bu heyecanı oluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST uygulamasıyla bütün Türkiye’de var olan heyecanı Aksaray’ımıza getirerek burada bu heyecanı hissettirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Biz geleceği konuşuyoruz. Hep söylüyoruz ya, gelecek burada, gelecek gençlerde. İster buna rekabet diye bakın ister kalkınma diye bakın. Bunların tümü ancak bizim Aksaray’da gerçekleştirdiğimiz Bilim Festivalimizde gerçekleşecek. Biz artık gelecekte taklit eden değil, aynısını yapan değil, daha iyisini yapan ve yapabilecek olan bir ülkeyiz. Bunun geçmişten bizde kökeni var. Arada bir boşluğumuz var. O boşluğu bu festivallerle kapatacağız” diye konuştu.

3 gün boyunca devam edecek olan festival Solo Türk gösterisiyle sona erecek.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Jandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltıJandarmadan uyuşturucu operasyonu: 6 gözaltı
“Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırlandı“Marmaris’in Kahraman Gazileri” adlı belgesel hazırlandı
Oto fareleri Bozüyük polisinden kaçamadıOto fareleri Bozüyük polisinden kaçamadı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 15 Eylül Cuma

İmsak
04:55
Sabah
06:18
Öğle
12:44
İkindi
16:15
Akşam
19:01
Yatsı
20:18

Aksaray Nöbetçi Eczaneler15 Eylül Cuma

Nur eczanesi
Eskil
Feza eczanesi
Gulagac
Eylül eczanesi
Merkez
Selçuk eczanesi
Merkez
Büsra eczanesi
Merkez
Hayat eczanesi
Ortakoy
Sağlik eczanesi
Agacoren
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

"Erkek arkadaşım başka biriyle yaşamak için evimizi terk etti"

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

İki yaşındaki çocuğun midesinden öyle şeyler çıktı ki...

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

1 damat 7 gelin! Aynı günde 7 kadınla birden evlendi

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.