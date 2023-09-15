Aksaray’da Bilim Festivali coşkuyla başladı

Aksaray Recep Tayyip Erdoğan Parkı ve Bilim Merkezi’de geniş bir alanda start alan Bilim Festivaline 100’ün üzerinde ulusal, uluslararası teknoloji ve bilim firması katıldı. Teknoloji ve bilim alanında yüzlerce çalışmanın paylaşıldığı stantlara vatandaşlar ve katılımcılar da yoğun ilgi gösterdi. Bilim Festivali, Jandarma Çelik Kanatlar isimli helikopterlerin gösterisi ile başladı. Çelik Kanatlar havada sergilediği gösteriyle tüm katılımcıların göğsünü kabartırken, 7’den 70’e binlerce insan katılım sağladı. 200 etkinlik çadırının yer aldığı festival, Çelik Kanatların gösterisinin ardından mehter takımı gösterisiyle devam etti.

Festivalle ilgili bilgiler veren Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer, gençleri teknoloji ve bilimle buluşturduklarını belirterek, “Burada gençlerimizi bilim ve teknolojiyle buluşturmak istiyoruz. Doğrudan bu stantları gezebilecekler, ürünler hakkında bilgiler alabilecekler, temas sağlayabilecekler. Aynı zamanda deney atölyelerinde kendi bilimsel deneylerini de gerçekleştirecekler. Festivalimiz 3 gün boyunca devam edecek, pazar akşamı bitecek. Geçen yıl itibari ile 200 bin katılım vardı, bu yıl da aynı sayıya ulaşıp hatta geçeceğimizi ümit ediyorum. Tüm Aksaray ve çevre illerdeki vatandaşlarımıza, bölgemize hayırlı uğurlu olması temennisinde bulunuyorum” dedi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu da, “Burada gençlerimizi teknoloji ile savunma sistemimizle bir araya getirerek onlarda bu heyecanı oluşturmaya çalışıyoruz. TEKNOFEST uygulamasıyla bütün Türkiye’de var olan heyecanı Aksaray’ımıza getirerek burada bu heyecanı hissettirmeye çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Hasan Mandal ise “Biz geleceği konuşuyoruz. Hep söylüyoruz ya, gelecek burada, gelecek gençlerde. İster buna rekabet diye bakın ister kalkınma diye bakın. Bunların tümü ancak bizim Aksaray’da gerçekleştirdiğimiz Bilim Festivalimizde gerçekleşecek. Biz artık gelecekte taklit eden değil, aynısını yapan değil, daha iyisini yapan ve yapabilecek olan bir ülkeyiz. Bunun geçmişten bizde kökeni var. Arada bir boşluğumuz var. O boşluğu bu festivallerle kapatacağız” diye konuştu.

3 gün boyunca devam edecek olan festival Solo Türk gösterisiyle sona erecek.

