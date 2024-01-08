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Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı

08.01.2024 07:31 | Son Güncelleme:
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Aksaray'da bir kadın, ikametine girip cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı.

Aksaray'da bir kadın, cep telefonunu gasbeden kişi tarafından kesici aletle yaralandı

İddiaya göre, Aratol İstiklal Mahallesi'nde üç katlı bir apartmanın birinci katındaki dairede yaşayan Dudu A, eşyalarını almak için kapısını açtı.

Bu sırada henüz kimliği belirlenemeyen bir şüpheli, Dudu A'ya kesici aletle saldırıp, ikametinden cep telefonunu gasbederek kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Vücudunun çeşitli yerlerinden yaralanan Dudu A, sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Dudu A'nın komşusu Betül Öğüt, apartmanda ses duyup yardıma gittiklerini ifade ederek "Komşum eşyalarını almak için kapısını açmış, sonra birisi girerek saldırmış. Cep telefonunu alıp kaçmış." dedi.

Polis ekipleri, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.

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