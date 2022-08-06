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Aksaray'da bir kadın tabancayla vurularak yaralandı

06.08.2022 18:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bir kadın tabancayla vurularak yaralandı

Aksaray'da arkadaşıyla şakalaşırken tabancayla vurulduğu öne sürülen bir kadın ağır yaralandı.

İddiaya göre, Taşpazar Mahallesi'ndeki bir apartmanın ikinci katında yaşayan D.İ. (31), erkek arkadaşı M.A'nın (30) ruhsatsız tabancasıyla şakalaşırken vuruldu.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan D.İ. sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olaydan sonra kaçan M.A'nın yakalanması için çalışma başlatıldı.

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