Aksaray'da bir kişinin silahla öldürülmesiyle ilgili 5 kişi yakalandı

Aksaray'da bir kişinin silahla vurularak öldürülmesiyle ilgili 5 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ve Jandarma Komando Asayiş Bölüğü'nden oluşan 100 kişilik özel ekip, Yalnızceviz köyünde Yasin K'nin (26) öldürülmesiyle ilgili çalışma başlattı.
Yasin Kara'nın üzerinden Hacı E. (24) isimli kişinin kimliğinin çıkması üzerine harekete geçen jandarma ekipleri, bu kişiyi gözaltına aldı.
Hacı E'nin ifadesi üzerine olaya karıştığı tespit edilen Recep D. (37), Ahmet K. (29), Kamil B. (41) ve cinayeti gerçekleştirdiği iddia edilen Hüseyin D. (32) yakalandı.
Gözaltına alınan 5 şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Merkeze bağlı Yalnızceviz köyünde Yasin K. ile kimliği belirsiz kişi ya da kişiler arasında kavga çıkmıştı. Hafif ticari araçla bölgeden uzaklaşmak isteyen Yasin K'ye silahla ateş edilmişti. Daha sonra aracın bagajından indirdiği motosikletle kaçmak isteyen Yasin K, olay yerinde hayatını kaybetmişti.
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