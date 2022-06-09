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Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

09.06.2022 12:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar korumaya alındı

Aksaray'da bitkin halde bulunan yavru alaca sansar, korumaya alındı

Ali Ak, Organize Sanayi Bölgesi'ndeki iş yerine gittiği sırada yol kenarında ıslanmış alaca sansar yavrusunu gördü.

Aç ve susuz kaldığı için bitkin duruma düşen alaca sansara yardım eden Ak, durumu Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğüne bildirdi.

Yavru alaca sansarı alan ekiplerin, bir süre gözlem altında tuttuktan sonra doğal ortamına bırakacağı öğrenildi.

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