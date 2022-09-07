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Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi

07.09.2022 12:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi

Aksaray'da Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi

Aksaray'da, tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla 2 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eskil ilçesinde bir otomobili durdurdu.

Araçta yapılan aramada Bizans dönemine ait olduğu değerlendirilen küp ele geçirildi.

Araçtaki A.E. ve S.A.B. tarihi eser kaçakçılığı iddiasıyla gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

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