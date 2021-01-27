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Aksaray’da çocuklar sokak hayvanlarını unutmadı

27.01.2021 09:47 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da soğuk kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını unutmayan çocuklar, karton kutulardan sokak hayvanları için yuva yaptı.Havaların soğuması ve sokak hayvanlarının yuvasının olmaması nedeniyle çocuklar anne ve babalarının yardımlarıyla karton kutulardan kedi ve köpekler için kendi elleriyle yuva yaptı.

Aksaray’da soğuk kış şartlarından olumsuz etkilenen sokak hayvanlarını unutmayan çocuklar, karton kutulardan sokak hayvanları için yuva yaptı.
Havaların soğuması ve sokak hayvanlarının yuvasının olmaması nedeniyle çocuklar anne ve babalarının yardımlarıyla karton kutulardan kedi ve köpekler için kendi elleriyle yuva yaptı. Kedi ve köpeklerin boylarınca kutuları kesen çocuklar, rüzgar, yağmur ve kardan etkilenmemeleri için kutuların etrafını naylon poşet ile sardı. Kedi ve köpeklerin rahat edebilmeleri için evlerindeki eski halıları keserek kutuların içine yerleştiren minik eller, beslenmeleri için hem yuva içerisine hem de yuva dışarısına yem kutuları bıraktı. Sokakta yaşayan misafirlerinin yuvadan her ayrılışında yuvanın temizliğini yapan minik eller, emekleriyle yaptıkları yuvalara gözü gibi bakıyor.

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