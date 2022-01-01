Aksaray'da dinlenme tesisinde yangın çıktı

Aksaray'da bir dinlenme tesisinde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray-Adana kara yolu Karasu Kavşağı'nda bulunan bir dinlenme tesisinin mutfak ve çatı bölümünde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İş yeri çalışanlarının müdahalesine rağmen tesisin büyük bölümünün ahşap olması nedeniyle yangın kısa sürede büyüdü.

Tesisteki müşteriler tahliye edilirken olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alındı.

Tesiste hasara neden olan yangının çıkış sebebi araştırılıyor.

