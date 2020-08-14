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Aksaray’da ev yangını

AKSARAY HABERLERİ  | 14.08.2020 14:06 | Son Güncelleme

Balkondan atladığı için ayağında kırıklar oluşan genç kız ile dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı

Aksaray’da bir evde çıkan yangında, 2. kattaki balkondan atladığı için ayağında kırıklar oluşan genç kız ile dumandan etkilenen 4 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ereğlikapı Mahallesi 1418. Sokak'taki 3 katlı apartmanın ikinci katında, henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbarı üzerine bölgeye Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan Büşra Baştuğ (24), bulunduğu odanın penceresinden atladı. Aynı odada bulunan Kübra Özan (29) ise komşular tarafından uzatılan merdivenle kurtarıldı.

Evin balkonunda mahsur kalan anne Yeter Baştuğ (53) ile kızı Nazar (17) ve torunu Buğra Özan (8) da olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Ayağında kırıklar olduğu öğrenilen Büşra Baştuğ ile dumandan etkilenen Yeter ve Nazar Baştuğ ile Buğra ve Kübra Özkan Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Dumandan etkilenen anne ile çocuk ve torunlarının sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Nazar Baştuğ, gazetecilere, evde 5 kişi kaldıklarını, yangının sabah saatlerinde çıktığını anlattı.

Duman kokusuna uyandıklarını ifade eden Baştuğ, "Arka taraftaki odayı tamamen ateş sarmıştı. Diğer odalara geçemediğimiz için balkona çıktık. Ablam Büşra, camdan atladı. Buğra'yı, annemi ve beni itfaiye ekipleri kurtardı. Evin kapısı açılmadığı için ekipler bizi balkondan kurtardılar. Bizleri kurtardıkları için komşularımıza ve itfaiyecilere teşekkür ederiz." dedi.

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