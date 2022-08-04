YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

04.08.2022 20:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin (42) Taşpınar beldesinde bir bağ evinde olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.D. cezaevine gönderildi.

B.D'nin 2006'da Konya'da bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Türkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecekTürkiye'nin yeni nesil seyir füzesi "Çakır"ın bu yıl sonunda atışı gerçekleştirilecek
Kayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezasıKayseri'de oğlunu tabancayla öldüren sanığa 15 yıl 10 ay hapis cezası
İzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktıİzmir'de kalp nakli yapılan 2 yaşındaki Asel yoğun bakımdan çıktı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 4 Ağustos Perşembe

İmsak
04:05
Sabah
05:41
Öğle
12:55
İkindi
16:45
Akşam
19:59
Yatsı
21:28
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Seks hayatları başlarına bela oldu: Cinsel organı patlıcana dönüştü

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Amazon Prime indirimlerini kaçırdıysanız üzülmeyin! Hâlâ indirimde olan ürünleri sizin için seçtik

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Kolay iş bulmak için nasıl bir üniversitede okumalı?

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Guinness'e giren kadın görenlerin midesini bulandırdı ama...

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.