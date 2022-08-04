Aksaray'da firari hükümlü bağ evinde yakalandı

Aksaray'da "kasten öldürme" suçundan kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü saklandığı bağ evinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hakkında "kasten öldürme" suçundan 25 yıl 9 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan B.D'nin (42) Taşpınar beldesinde bir bağ evinde olduğunu belirledi.

Söz konusu adrese operasyon düzenleyen ekipler, hükümlüyü yakaladı.

İşlemlerin ardından sağlık kontrolünden geçirilen B.D. cezaevine gönderildi.

B.D'nin 2006'da Konya'da bir kişiyi öldürdüğü öğrenildi.



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