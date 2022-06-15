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Aksaray'da görme engelli kadının cep telefonunu çalan şüpheli tutuklandı

15.06.2022 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hırsızlık anı güvenlik kamerasına yansıdı

Aksaray'da yardım bahanesiyle yaklaştığı görme engelli kadının çantasındaki cep telefonunu çalan zanlı tutuklandı.

Hacılar Harmanı Mahallesi'ndeki evinden çarşıya gitmek için halk otobüsüne binen görme engelli A.K. (20), otobüsten indikten bir süre sonra çantasında cep telefonunun olmadığını fark edince durumu polise bildirdi.

Otobüsteki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelinin eşkalini tespit etti.

Taşpazar Mahallesi'nde ikamet eden Tolga Ö. (20), evinde gözaltına alındı.

Emniyet'teki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, halk otobüsünün güvenlik kamerası kayıtlarına yansıyan görüntülerde, bir kişinin otobüsün kapısının kenarında beklemesi, görme engelli kadının arkasından otobüsten inmesi ve çantasını karıştırması yer alıyor.

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