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Aksaray'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

18.08.2022 02:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da hafif ticari araç bariyerlere çarptı, 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Aksaray'da hafif ticari aracın bariyerlere çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Erkan Ceyrancı (20) idaresindeki 01 UG 727 plakalı hafif ticari araç, Ankara-Niğde otoyolunun 210. kilometresinde bariyerlere çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, araçtaki Osman Sur (37) olay yerinde hayatını kaybetti, sürücü Ceyrancı yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Ceyrancı'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Ceyrancı ve Sur'un Adana'da bir şirkette çalıştığı ve İstanbul'a epilasyon cihazı götürdüğü öğrenildi.

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