Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı

Aksaray'da hafif ticari araç ile otomobilin çarpışması sonucu biri ağır 5 kişi yaralandı.

Sedat R. yönetimindeki 42 PT 851 plakalı hafif ticari araç, Konya-Aksaray kara yolu Eşmekaya beldesinde, Ayhan G'nin kullandığı 68 AAN 568 plakalı otomobille çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada, sürücüler ile Gülizar G, Emine A. ve Halil İbrahim G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Sultanhanı Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılardan Sedat R'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.



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