YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi

Aksaray’da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi

AKSARAY HABERLERİ  | 11.02.2020 16:06 | Son Güncelleme

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın ismi memleketi Aksaray’daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 3 Şubat tarihinde yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın (25) ismi yaşadığı sokağa verildi.

Aksaray’da İdlip şehidinin ismi yaşadığı sokağa verildi

Suriye’nin İdlib kentinde rejim güçlerinin saldırısı sonrası şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın ismi memleketi Aksaray’daki Paşacık Mahallesinde yaşadığı 1681 sayılı sokağa verildi.
İdlib’de çatışmaların önlenmesi amacıyla bölgeye takviye olarak giden Türk Silahlı Kuvvetleri konvoyuna 3 Şubat tarihinde yapılan saldırıda şehit düşen Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın (25) ismi yaşadığı sokağa verildi. Aksaray Belediyesi Şubat Ayı olağan Meclis toplantısının ilk oturumunda meclis üyelerimizin ortak teklifiyle alınan kararda, Şehidimiz Piyade Uzman Onbaşı Kadir Yıldız’ın ismi Paşacık Mahallesinde ailesi ile yaşadığı 1681 No’lu sokağa verilmesi oy birliği ile kabul edildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor! Erkekler bu 7 tuhaf davranışa bayılıyor!
PARTNER 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu! 12 yaşındaki kızını taciz edip... Müge Anlı yayından kovdu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Yerel Haberler

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Yeni nüfus müdürü görevine başladı

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Efeler’in çocukları Başkan Atay’a emanet

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Hareketsiz yaşam bölgesel yağlanmalara sebep oluyor

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Aydınlı izciler ’2020 Kış Kampı’ndan döndü

Yozgatlılardan muhteşem gece

Yozgatlılardan muhteşem gece

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Üniversite Güvenlik Koordinasyon toplantısı yapıldı

Aksaray Namaz Vakitleri 11 Şubat Salı

İmsak
06:11
Sabah
07:33
Öğle
13:03
İkindi
15:57
Akşam
18:23
Yatsı
19:40

Aksaray Nöbetçi Eczaneler11 Şubat Salı

Çiğdem Eczanesi
Merkez
Yeni Mutlu Eczanesi
Merkez
Yenikoç Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Vali Ali Mantı çarşı esnafını ziyaret etti

Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray'da eğitime kar engeli

Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

Aksaray’ın adını Küçük Kızlar Hentbol Takımı Türkiye Şampiyonluğuna taşıdı

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Hastanedeki 10 milyon liralık hırsızlık iddiası

Aksaray’da Tadı Zemzeme Benzeyen Su İlgi Görüyor

Aksaray’da Tadı Zemzeme Benzeyen Su İlgi Görüyor

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.