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Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

03.09.2022 09:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da jeotermal kaynak arama sahaları ihale edilecek

İSTANBUL (AA) - Aksaray'da 3 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere ihale edilecek.

Aksaray İl Özel İdaresi İl Encümeni Başkanlığının konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, merkez ilçe ve Güzelyurt ilçesinde bulunan 3 jeotermal kaynak arama sahası 3 yıl süreyle arama ruhsatı verilmek üzere açık teklif usulü ile ihale edilecek.

İhale 15 Eylül Perşembe günü saat 11.00'de Aksaray İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda sırayla yapılacak.

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