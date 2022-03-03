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Aksaray'da kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

03.03.2022 12:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

Aksaray'da işçi servis minibüsünün kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şammas Dede Gündoğdu (54) idaresindeki 68 S 0432 plakalı işçi servis minibüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerinene çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki işçilerden Hatice Kaçpınar (49), Samet Tamer (27), Menduh Ak (30) ve Nazire Akıncı (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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