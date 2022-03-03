Aksaray'da kaldırıma çarpan servis minibüsündeki 4 kişi yaralandı

Aksaray'da işçi servis minibüsünün kaldırıma çarpması sonucu 4 kişi yaralandı.

Şammas Dede Gündoğdu (54) idaresindeki 68 S 0432 plakalı işçi servis minibüsü, Aksaray-Ankara kara yolunun 10. kilometresinde kaldırıma çarptı.

Durumun bildirilmesi üzerine kaza yerinene çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Minibüsteki işçilerden Hatice Kaçpınar (49), Samet Tamer (27), Menduh Ak (30) ve Nazire Akıncı (33) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz