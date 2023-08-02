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Aksaray’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

02.08.2023 15:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da yalıtım malzemesi yüklü kamyonun kasasında yalıtım malzemelerinin üzerinde trafikte seyreden 2 kişinin tehlikeli yolculuğu araç güvenlik kamerasına yansıdı.

Aksaray’da kamyonet kasasında tehlikeli yolculuk

Olay, Ereğli Kapı Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Makas Kavşağından Nevşehir Caddesi istikametine seyreden kasasında yalıtım malzemesi yüklü 68 BH 393 plakalı kamyon, bir aracın araç kamerasına tehlikeli yolculukla yansıdı.

Kasada yüklü yalıtım malzemelerinin üzerine oturan 2 kişi hem kendi canlarını hem de trafik güvenliğini tehlikeye attı. Muhtemel bir ani frende veya sert bir manevrada düşme ihtimali olan şahısların rahat tavırları da dikkat çekti. Yalıtım malzemelerinin üzerinde güçlükle durabilen ve buna rağmen muhabbet ederek giden 2 kişi görenleri hayrete düşürdü.


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