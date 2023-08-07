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Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

07.08.2023 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray’da yasa dışı kenevir ekip uyuşturucu ticareti yapan şüpheli, jandarmanın operasyonuyla yakalandı.

Aksaray’da kenevir yetiştiren şüpheli gözaltına alındı

Edinilen bilgiye göre, uyuşturucuyla mücadele çerçevesinde geniş çaplı çalışmalar yapan İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ve Asayiş Şubesi ekipleri, bir şahsın kenevir yetiştirdiği ve bu kenevirleri uyuşturucu haline getirip ticaretini yaptığı bilgisine ulaştı. Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde harekete geçen jandarma ekipleri, Y.G. isimli şüphelinin tespit edilen adresine operasyon düzenledi.

Gerçekleştirilen operasyonda Y.G. yakalanarak gözaltına alınırken, ev ve bahçesinde yapılan aramada 18 kök kenevir bitkisi, 1 adet ruhsatsız av tüfeği ve 8 adet av tüfeği fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli sorgulanmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürülürken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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