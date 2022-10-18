YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

18.10.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da kerkenez kuşu satan kişiye 23 bin lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, M.T'nin (30), sosyal medya üzerinden kerkenez satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekipler, M.T. ile alıcı gibi görüşerek kent merkezinde bir dinlenme tesisinde buluştu.

Polis M.T'yi, yanında kafeste kuş varken suçüstü yakaladı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri M.T'ye, 23 bin lira ceza uyguladı, kuş da doğaya bırakıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandıAksaray'da motosiklet hırsızlığından yakalanan 2 zanlı tutuklandı
Kızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyorKızı terör örgütü tarafından kaçırılan baba, evladının akıbetini öğrenmek istiyor
Maltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildiMaltepe'de annesinin bakıcısını öldüren zanlı adliyeye sevk edildi
Anahtar Kelimeler:
Ceza Aksaray kuş

Aksaray Namaz Vakitleri 18 Ekim Salı

İmsak
05:27
Sabah
06:48
Öğle
12:34
İkindi
15:39
Akşam
18:10
Yatsı
19:26
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Doğumdan sonra hamile kaldı! Görenler ikiz zannediyor ama...

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Yan etkileri çok çirkin: Başınıza geleceklere hazır olmalısınız

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Beyler parfümünüzü yenilemenin tam zamanı! Kadınlar bu kokulara âşık oluyor

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Hepsi gözünden çıktı: Tam 23 tane... "Hiç böyle bir şey görmedim"

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

Film gibi olay: Arkadaşıyla çarpıştı hayatı karardı! Uyuduğu an...

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

"Etkileyici bir parfüm istiyorum" diyenler buraya! İşte yüksek kalıcılığa sahip en etkileyici kadın parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.