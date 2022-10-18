Aksaray'da kerkenez satan kişiye 23 bin lira ceza kesildi

Aksaray'da kerkenez kuşu satan kişiye 23 bin lira ceza uygulandı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri, M.T'nin (30), sosyal medya üzerinden kerkenez satışı yaptığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Ekipler, M.T. ile alıcı gibi görüşerek kent merkezinde bir dinlenme tesisinde buluştu.
Polis M.T'yi, yanında kafeste kuş varken suçüstü yakaladı.
Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesi ekipleri M.T'ye, 23 bin lira ceza uyguladı, kuş da doğaya bırakıldı.
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