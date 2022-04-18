YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

Aksaray'da kum fırtınası trafikte aksamaya neden oldu

18.04.2022 14:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray-Adana kara yolunda oluşan kum fırtınası nedeniyle ulaşım sağlanamıyor

Aksaray-Adana kara yolu, kum fırtınası nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Kentte sabah saatlerinden itibaren etkili olan kuvvetli rüzgar, trafikte aksamalara neden oluyor.

Kent merkezinde rüzgarın etkisi hissedilirken, Aksaray-Adana kara yolunda kum fırtınası oluştu.

Trafik güvenliğini sağlamak için İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, tedbir amaçlı Aksaray-Adana kara yolunu trafiğe kapattı. Trafik ekipleri, araçları dinlenme tesislerine yönlendiriyor.

Öte yandan kent merkezinde etkili olan rüzgar, bazı evlerin çatılarını uçurdu, ağaçlarında devrilmesine neden oldu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Samsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdiSamsunspor'da Fuat Çapa dönemi sona erdi
Kayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldüKayseri'de fırtınada uçan binanın çatısı üzerine düşen adam öldü

Aksaray Namaz Vakitleri 20 Nisan Çarşamba

İmsak
04:26
Sabah
05:55
Öğle
12:48
İkindi
16:31
Akşam
19:31
Yatsı
20:54
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Seri sperm donörü! Bağış turunun ardından 55 çocuğu olacak

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Bir iftar sofrasını vazgeçilmez kılan şeyler!

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Spor giyim modasını sevenlere 300 TL altı kombin önerileri

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Yaza fit girmek için 9 ipucu!

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak...

Kan donduran detay! Katlettiği kadını parçalara ayırarak...

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Küçük sorunları 10 dakikada sorun olmaktan çıkaracak uygun fiyatlı ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.