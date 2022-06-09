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Aksaray'da meslek lisesi öğrencileri topraksız serada sebze meyve yetiştiriyor

09.06.2022 12:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Mustafa Bozdağ: - "Bölge halkı da yetiştirilen bitkileri, su tasarrufunu öğrendikten sonra evlerinin bahçesine böyle bir sera yapmak için fikir alıyor"

HACI ÖZKAN - Aksaray'ın Eskil ilçesinde hayata geçirilen proje kapsamında meslek lisesi öğrencileri, teknolojik altyapısını da hazırladıkları serada topraksız tarım yapıyor.

Eskil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğretmenlerince "Topraksız Tarım Projesi" hayata geçirildi. Öğrenciler, teknolojik altyapısını da yaptıkları serada topraksız tarımla sebze meyve yetiştiriyor.

Elektrik-elektronik bölümü öğrencileri, teknoloji atölyelerinde, topraksız tarım yapacakları sera için sulamadan havalandırmaya kadar bütün sistemi hazırladı, okulun bahçesindeki seraya sistemi entegre etti. Tarım alanı bölümü öğrencileri de serayı işleterek marul, salatalık ve çilek üretti.

Öğrencilerin topraksız tarımı uygulamalı olarak öğrenmesi için kurulan sera, ilçedeki vatandaşların ilgisini çekiyor.

- Daha az suyla üretim yapıyorlar

Okul müdürü Mustafa Bozdağ, AA muhabirine, topraksız tarım sayesinde yüzde 90 su tasarrufu sağlayabildiklerini söyledi.

Türkiye'nin az yağış alan bölgesinde bulunduklarını, bunun için öğrencilerle bu gibi projeler yürüttüklerini vurgulayan Bozdağ, şöyle konuştu:

"Öğrencilerimiz, seranın kurulumunu 8 günde tamamladı. Bölgenin tarım bölgesi olması dolayısıyla okulumuzdaki tüm öğrenciler projede yer alırken, öğretmen arkadaşlarımız da destekledi. Okulumuzdaki 158 öğrenciden 23'ü şu an aktif olarak serada görev alıyor. Seramızda 1000 fidemizle marul yetiştirdik. İlçemiz Tuz Gölü'nün güneyinde yer almaktadır. Burası Türkiye'nin en az yağış alan bölgeleri arasında yer alıyor. 1990'lı yıllardan sonra bölgede yüzey suları çekilmeye başlamış, zamanında suyla dolu olan göletler tamamen kurumaya başlamıştır. Bunun sebebi tarımda kullanılan yer altı suların bir hayli fazla olması. Yaptığımız proje sayesinde daha az su kullanarak tarımda alternatif ürünler elde etmeyi başardık."

- Bölge halkı serayla ilgili bilgi alıyor

Bozdağ, yaparak ve yaşayarak öğrenme modeline bağlı olarak, öğrencilere eğitimler verdiklerini ifade etti.

Öğrencilerin böyle bir serayı ve daha iyilerini mezun olduktan sonra da kendilerinin yapabileceğini gösterdiklerini belirten Bozdağ, "Bölge halkı da yetiştirilen bitkileri, su tasarrufunu öğrendikten sonra evlerinin bahçesine böyle bir sera yapmak için fikir alıyor. Herkes gelip serayla ilgili bir şeyler soruyor, bilgi alıyor. Bölgemiz için inşallah güzel bir örnek oldu." diye konuştu.

- Su tasarrufu sağlanıyor

Öğrencilerden Muhammet Mutlu ise suyu daha az kullanarak, aynı verimi aldıklarını kanıtladıklarını dile getirdi.

Okulda kurulan seranın kendileri için avantaj olduğunu anlatan Mutlu, "Bölgemize yağışların az olması sebebiyle su tüketimi bir hayli fazla oluyor. Projemizle suyumuzu tasarruflu kullanarak yer altı sularına katkı vermiş olacağız." dedi.

Öğrencilerden Abdulkadir Ermiş de ilçe halkının seraya yoğun ilgi gösterdiğini, suyu verimli kullanma ve tasarrufu hakkında bilgi almak istediklerini kaydetti.

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