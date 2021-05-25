YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

25.05.2021 13:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Aksaray'da otomobil ile motosiklet hırsızlığı yaptığı öne sürülen 5 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki otomobil ile motosiklet hırsızlıkları ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Teknik ve fiziki çalışmanın ardından ekipler, şüphelilerin F.E. (26), A.G. (19), A.B. (24), C.A.A. (17) ve E.Y. (15) olduğunu tespit etti.

Şüpheliler, kent merkezinde bir eve girmek üzereyken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Öte yandan, zanlıların ikametlerindeki aramalarda bulunan çalıntı otomobil ve 4 motosiklet sahiplerine teslim edildi.

Aksaray'da otomobil ve motosiklet çaldıkları öne sürülen 5 zanlı tutuklandı

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER En eğlenceli düğün kazaları En eğlenceli düğün kazaları
Çubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralıÇubuk'ta iki otomobil çarpıştı: 1 yaralı
GÜNCELLEME 2 - Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulunduGÜNCELLEME 2 - Aksaray'da serinlemek için baraj gölüne giren 2 çocuğun cesedi bulundu
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 25 Mayıs Salı

İmsak
03:35
Sabah
05:18
Öğle
12:46
İkindi
16:38
Akşam
20:03
Yatsı
21:39

Aksaray Nöbetçi Eczaneler25 Mayıs Salı

Aksaray Eczanesi
Merkez
Murat Eczanesi
Merkez
Selcen Eczanesi
Merkez
Akyol Eczanesi
Eskil
Feza Eczanesi
Gulagac
İnceli Eczanesi
Ortakoy
Tümünü Göster
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

İzmir'de parkta arkadaşı tarafından bıçakla ağır yaralanan kişi hastanede öldü

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Kocaeli'de yolun karşısına geçmek isterken tırın çarptığı yaya hayatını kaybetti

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da denizi kirleten gemiye 1,5 milyon lira ceza kesildi

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Antalya'da sulama kanalına düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.