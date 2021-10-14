Aksaray'da otomobilin çarptığı anne ve iki çocuğu yaralandı

Aksaray'da yolun karşısına geçmek isterken otomobilin çarptığı anne ve iki çocuğu yaralandı.
Emine D. (32) idaresindeki 34 FM 3800 plakalı otomobil, Atatürk Bulvarı'nda yolun karşısına geçmek isteyen anne ve iki çocuğuna çarptı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralanan İlknur Koç (34) ile kızı Emine (11) ve oğlu Muhammet Koç (9), sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Sürücünün ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldüğü, yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
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