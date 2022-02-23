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Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

23.02.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobilin kaputuna yatan kişinin ayaklarıyla öndeki aracı ittiği anlar görüntülendi

Aksaray'da bir kişinin yakıtı biten otomobili, başka bir aracın kaputuna yatarak ayaklarıyla ittiği anlar cep telefonu kamerasınca kaydedildi.

Organize Sanayi Bölgesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi'nde bir otomobilin kaputuna yatan kişi, yakıtı biten aracı ayaklarıyla itti.

Tehlikeli yolculuk, otomobil sürücüleri tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Sosyal medyada paylaşılan görüntüler tepkilere neden oldu.

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