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Aksaray'da otomobille çarpışan servisteki 3 öğrenci yaralandı

02.12.2021 11:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da otomobille çarpışan servisteki 3 öğrenci yaralandı

Aksaray'da servis minibüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 3 öğrenci yaralandı.

Musa Kazım Öngün (24) idaresindeki 68 S 0457 plakalı öğrenci servis minibüsü, Pınar Mahallesi Kavşağı'nda Ramazan İpek (40) kontrolündeki 68 HT 747 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Kazada, Uluırmak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerinden Cafiye Naz Özkulluk (14), Ezgi Potur (14) ve Rukiye Yoldaş (14) yaralandı.

Sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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trafik kazası Aksaray

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İkindi
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Akşam
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Yatsı
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Aksaray Nöbetçi Eczaneler 2 Aralık Perşembe

Adalet Eczanesi
Merkez
Öztürk Eczanesi
Merkez
Yasemın Eczanesi
Merkez
Yeni Ağaören Eczanesi
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