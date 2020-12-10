Aksaray’da oyun parkının zeminlerini sökerek yaktılar

Aksaray’da çocuk oyun parkının zemini kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sökülerek yakıldı. Çocukların oyun alanına zarar verilmesi vatandaşların tepkisine yol açtı.

Önceki gün akşam saatlerinde Şeyh Hamit Mahallesinde 3321 nolu sokak üzerinde çocukların oyun parkının kauçuk zemini kimliği belirsiz kişi veya sökülerek yakıldı. Mahalle muhtarının olayı polis ve itfaiyeye ihbar etmesi üzerine polis, olay ile ilgili soruşturma başlattı. İtfaiye ise yangına müdahale etti. Vatandaşların tepkisine neden olay ile ilgili konuşan Şeyh Hamit Mahallesi Muhtarı Melikşah Öztürk, “Mahallemizdeki oyun parkımızın zemini kimliği belirsiz kişilerce sökülerek ateşe verildi. Parkımız zarar gördü. Çocuklarımızın oyun alanından ne istiyorlar. Bunu yapanları kamu vicdanına havale ediyorum. Polis, olayı incelemeye başladı. İnşallah sorumlular tespit edilecek” şeklinde konuştu.

Belediye Başkanı Evren Dinçer de, sosyal medya hesabı üzerinden, “Bizler, sizin için çalışıyoruz ve çalışmaya da devam edeceğiz. Bu görüntülerle karşılaşmak inanın bizleri çok üzüyor. Lütfen bu güzelliklere sahip çıkalım” açıklamasında bulundu.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, zarar gören parkı tamir etmek için çalışma başlattı. Parkın zemin kauçukları söküldü. Başkan Dinçer’in talimatıyla park zemininin tamamen yenileceği bildirildi.



