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Aksaray’da polis eski cezaevinde kuş uçurtmuyor

31.01.2021 17:49 | Son Güncelleme:
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Aksaray’da yeni cezaevinin yapılmasıyla tahliye edilen eski cezaevi son zamanlarda bağımlıların mekanı haline gelirken, harekete geçen polis ekipleri bölgede 7/24 yaptığı denetim ve uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte tahliye edilen eski cezaevinin belli kısımlarında yıkımlar gerçekleştirildi.

Aksaray’da yeni cezaevinin yapılmasıyla tahliye edilen eski cezaevi son zamanlarda bağımlıların mekanı haline gelirken, harekete geçen polis ekipleri bölgede 7/24 yaptığı denetim ve uygulamalarla adeta kuş uçurtmuyor.
Aksaray T Tipi Kapalı Cezaevi’nin faaliyete geçmesiyle birlikte tahliye edilen eski cezaevinin belli kısımlarında yıkımlar gerçekleştirildi. Zafer Mahallesi’nde bulunan ve metruk hale gelen eski cezaevinin suç barındırmasını önlemek adına Aksaray İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Asayiş Şubesi ekipleri harekete geçti. Günün her saatinde cezaevi önünde nöbet tutan ekipler, ara ara yaya devriye atarak eski cezaevi çevresinde denetim ve uygulamalar yapıyor. Ekipler aynı zamanda cezaevine yaklaşan şahısların GBT sorgusunu yaparken, yıkılan ve tahliye sonrası alçalan duvarlardan içeri giren şahıslara işlem yapıyor.

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