YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

16.03.2022 18:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da şehit ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı verildi

Şehit Jandarma Uzman Onbaşı Ramazan Süslü'nün ailesine Devlet Övünç Madalyası ve Beratı törenle teslim edildi.

Aksaray Valisi Hamza Aydoğdu, İl Özel İdaresi Toplantı Salonu'nda düzenlenen törende, şehit Süslü'nün eşi Süreyya Süslü'ye Devlet Övünç Madalyası ve Beratı takdim etti.

Aydoğdu, gazetecilere, Türk milletinin tarihinin destan ve zaferlerle dolu olduğunu söyledi.

Vatan topraklarının kahramanca yapılan mücadeleler sonucu kazanıldığını vurgulayan Aydoğdu, "Şehitlerimizin emaneti olan ailelerinin hakkı ödenmez. Şehitlerimizin değerli aileleri bizim başımızın tacıdır. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." dedi.

Törene, şehit Süslü'nün kızı Miray, babası Mehmet, kardeşleri Emrah ve Doğukan Süslü katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Aksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandıAksaray'da 9 aracın karıştığı zincirleme kazada 3 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Aksaray

Aksaray Namaz Vakitleri 17 Mart Perşembe

İmsak
05:24
Sabah
06:46
Öğle
12:57
İkindi
16:20
Akşam
18:59
Yatsı
20:15
Aksaray ECZANELER
Aksaray ATM’LER

İlginizi Çekebilir

İnfial yaratan olay! Öğrenci çırılçıplak soyularak...

İnfial yaratan olay! Öğrenci çırılçıplak soyularak...

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Küçük ama etkili iPhone 13 mini özellikleri ve incelemesi

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Evini bastı! Sevgilisini cinsel ilişki sırasında...

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Ben kahvemi hep lezzetli içmek isterim diyenler için inceledik

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.