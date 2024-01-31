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Aksaray'da şehit Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi verildi

AA AA
31.01.2024 12:18 | Son Güncelleme:
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Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde bulunan üs bölgesine sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Piyade Üsteğmen Gökhan Delen'in ailesine şehadet belgesi teslim edildi.

Aksaray Valisi Mehmet Ali Kumbuzoğlu, evinde ziyaret ettiği şehit Delen'in babası Bayram ve annesi Zeynep Delen ile bir süre görüştü.

Şehit ve gaziler sayesinde vatan topraklarında özgürce yaşadıklarını aktaran Kumbuzoğlu, şunları kaydetti:

"Bu toprak uğruna canını feda eden aziz şehitlerimizin ve kahraman gazilerimizin sayesinde ay yıldızlı al bayrağımızın gölgesinde huzurlu yaşıyoruz. Vatanın birliği ve bütünlüğü uğruna canını hiç düşünmeden feda eden aziz şehitlerimizin ailesi en değerli emanetimizdir. Devletimiz, milletimiz ve bizler her zaman yanınızdayız."

Kumbuzoğlu, daha sonra 13 Ocak'ta, şehit olan Delen'in ailesine şehadet belgesini takdim etti.

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Anahtar Kelimeler:
şehit Aksaray

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