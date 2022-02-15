Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını itfaiye kurtardı

Aksaray'da sevgilisi tarafından eve kilitlendiği ihbarında bulunan kadını, itfaiye ekipleri kurtardı.

Meydan Mahallesi'ndeki bir apartmanın 2. katındaki eve kilitlendiğini öne süren Bahar Gül A. durumu polise bildirdi.

Olay yerine gelen ekipler, evin kapısını açamayınca itfaiyeden yardım istedi.

Aksaray Belediyesi itfaiye ekipleri, yangın merdiveniyle apartmanın ikinci katındaki balkona ulaşarak, evde mahsur kalan kadını kurtardı.

Bahar Gül A. ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bahar Gül A'yı eve kilitlediği öne sürülen sevgilisi Mehmet A. ise İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince Taşpazar Mahallesi'nde bir ikamette saklanırken yakalandı.

Öte yandan Mehmet A'nın, sevgilisi Bahar Gül A'nın Pamucak Mahallesi'ndeki müstakil evini yaklaşık 1 ay önce ateşe verdiği ve evde hasar meydana geldiği ileri sürüldü.



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