Aksaray'da seyir halindeyken yangın çıkan tırda hasar oluştu

Aksaray'da seyir halindeki tırda çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Atilla Mutlu (40) idaresindeki 68 ABS 925 plakalı hafriyat yüklü tır, Aksaray-Ihlara beldesi kara yolu 5. kilometresinde motor kısmı henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Sürücü, aracı yol kenarında durdurarak yangına ilk müdahaleyi yaptı.

Yangın, olay yerine çağrılan itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesinin ardından söndürüldü.

Motor kısmı kullanılamaz hale gelen tırda hasar oluştu.



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