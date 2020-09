Aksaray’da sıcak asfalt çalışmaları sürüyor

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer’in üzerinde hassasiyetle durduğu Hürriyet Mahallesi asfalt çalışmalarında gerekli alt yapı ve zemin iyileştirme çalışmalarının ardından sıcak asfalt serim aşamasına geçildi.

Yapılan sıcak asfalt serim çalışmaları ile ilgili açıklamalarda bulunan Belediye Başkanı Evren Dinçer, şehir genelinde yaptıkları her çalışmada kalite standartlarını yüksek tutmayı önemsediklerini belirterek, "Şehrimizin sorunlarına kalıcı çözümler üretmek adına gece gündüz demeden şehrin her noktasında çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Hürriyet Mahallesi sakinleri yerel seçimler öncesinde şuan çalışma yaptığımız 11. Bulvar yolunun asfaltlanması talebinde bulundular. Bizler de her şeyin en iyisine layık olan hemşehrilerimizi kırmadık. Sıcak asfalt serim çalışmalarına başladık. Bizler yerel yönetimler olarak sorunlara kalıcı çözümler getirme gayreti içerisinde çalışıyoruz. Bu sebeple çalışmalarımızı sağlam temellere oturtuyoruz. İstiyoruz ki çalışma yaptığımız bölgede tekrar aynı sorunlar ortaya çıkmasın. Bölgede ikamet eden vatandaşlarımız bir daha görüntü ve gürültü kirliliğine maruz kalmasınlar. Yaptığımız yolların, parkların ve birçok yatırımın alt yapısını öncelikle tamamlıyoruz. Burada da zemin iyileştirme ve asfalt öncesi PMT serim çalışmalarını tamamladık. Asfaltın dayanıklılık süresini bu şekilde uzatmaya ve yolun kalitesini artırmaya çalıştık. Yapımına devam ettiğimiz yollarda trafik yoğunluğuna neden olmamak ve vatandaşlarımızı mağdur etmemek için çalışmalarımızı kademeli olarak sürdürüyoruz” dedi.

Vatandaşlar tarafından yoğun olarak kullanılan ve Hürriyet Mahallesi ile Sağlık kasabası arasında bir bağlantı noktası konumunda bulunan yolda toplam 2 bin 500 metrelik alan sıcak asfalt ile kaplanacak. Sıcak asfalt serim çalışmalarına devam edilen yolun bin 700 metresinde çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. Trafikte herhangi bir aksaklık yaşanmaması için kademeli olarak yapımına devam edilen yolun 800 metre uzunluğundaki kısmında çalışmalar önümüzdeki günlerde başlayacak. Mahalle muhtarı ve mahalle sakinleri seçim öncesinde not aldığı Hürriyet Mahallesi sorunlarını tek tek giderdiği için Belediye Başkanı Evren Dinçer’e ve Aksaray Belediyesi yetkililerine teşekkür etti.