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Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza

23.08.2022 16:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan ehliyetsiz sürücüye ceza

Aksaray'da sigorta ve muayene tarihi geçen aracı kullanan, polis ekiplerine zorluk çıkaran ehliyetsiz sürücüye 4 bin 270 lira ceza yazıldı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 19 Ağustos'ta, İstiklal Mahallesi'nde asayiş uygulaması yaptı.

Ekipler sürücü T.İ'nin kullandığı 42 AAP 556 plakalı otomobili durdurdu. Yapılan incelemede T.İ'nin ehliyetsiz araç kullandığı, otomobilin sigorta ve muayene tarihinin geçtiği anlaşıldı.

T.İ'ye toplam 4 bin 270 lira cezai işlem uygulandı, araç trafikten men edildi.

Öte yandan T.İ, polislerin ceza yazacağını duyunca telefonla ulaştığı kişiye "Burada adam kesiyorlar. 10 kişi birden üzerimize çullanıyorlar. Aksaray'ı bir toplayın gelin, bunların kaşıntıları var." diyerek yardım istedi.

Polislere zorluk çıkartan ve gözaltına alınan T.İ'nin emniyette ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldığı öğrenildi.

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Ceza Aksaray trafik denetim

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