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Aksaray’da sobadan çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

İHA İHA
23.01.2025 14:03
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Aksaray’da müstakil evde çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Aksaray’da sobadan çıkan yangında 1 kişi dumandan etkilendi

Dumandan etkilenen 1 kişi tedavi altına alındı.
Olay, sabah saatlerinde Eskil ilçesine bağlı Taşkesik Yaylasında müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.M.’nin (64) uyuduğu sırada sobadan kaynaklı yangın çıktı. Durumu fark edip uyanan kadın durumu 112 Acil Çağrı Merkezine haber verdi. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri gönderildi. Yangın kısa sürede ekiplerce kontrol altına alınarak söndürüldü. Dumandan etkilenen N.M.’ye ilk müdahalesi olay yerinde yapıldı. N.M’nin durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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Aksaray

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