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Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye 4 bin lira ceza

AKSARAY HABERLERİ  | 14.12.2020 23:56 | Son Güncelleme

Aksaray'da sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan alkollü sürücüye 4 bin lira ceza

Aksaray'da denetim yapan polis ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan alkollü sürücüye sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmaktan 4 bin 438 lira ceza uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması dolayısıyla çeşitli noktalarda denetim yaptı.

Kent merkezinde denetim gerçekleştiren polisler, Şammaz G'nin (51) kullandığı 68 AR 014 plakalı otomobili durdurmak istedi.

Ekiplerinin "Dur" ihtarına uymayarak kaçan otomobil, bir süre kovalamacanın ardından Küçük Bölcek Mahallesi'nde durduruldu.

Polis ekiplerine alkol ölçümü yaptırmayan sürücü Şammaz G, alkol ölçümü için Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürüldü.

Sürücü Şammaz G, burada çekim yapan gazetecilerden gizlenmek için maskeyi yüzüne taktı.

Alkollü olduğu tespit edilen sürücü Şammaz G'ye "sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal etmek ve alkollü araç kullanmak"tan 4 bin 438 lira ceza uygulandı, 6 ay ehliyetine el kondu.

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