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Aksaray'da sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler banka önlerinde yoğunluk oluşturdu

15.09.2022 14:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da sosyal konut projesine başvuru yapmak isteyenler banka önlerinde yoğunluk oluşturdu

Aksaray'da vatandaşlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı sosyal konut projesine başvuru yapmaya devam ediyor.

"Cumhuriyet Tarihinin En Büyük Sosyal Konut Projesi" olarak nitelenen proje kapsamında Aksaray'da yapılacak konutlara başvurmak isteyenler, hazırladıkları evrakı banka görevlilerine vermek için sıra bekledi.

Başvuru yapmak isteyenlerden Erol Aktaş, normal şartlarda ev almaya imkanı olmayanlar için projenin güzel olduğunu söyledi.

Emekli olduğunu ve iki kız çocuğu bulunduğunu aktaran Aktaş, "Ben çok memnunum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'dan Allah razı olsun. Bizlere böyle bir hak tanıyıp, imkan sağladı. Sıramızı bekliyoruz. 54 senedir kiradayım. İnşallah şans bize gülecek. Bütün kardeşlerimize ve vatandaşlarımıza hayırlı uğurlu olsun. İlk defa böyle bir şey başıma geldi. Şansımı deneyeceğim. Çıkarsa ne güzel, çıkmazsa takdiri ilahi." diye konuştu.

Vatandaşlardan Mehmet Şen ise "Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun. Hurdacılık işiyle uğraşıyorum. Daha önce hiç başvuru yapmamıştım. Üç çocuğum var. İnşallah herkese çıkar" dedi.

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