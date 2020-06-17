YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Aksaray
  4. Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

AKSARAY HABERLERİ  | 17.06.2020 10:31 | Son Güncelleme

Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafik güvenliğini artırmak için refüjde bulunan korkuluk demirlerini kaldırıp yerine ışıklı ve estetik görünüme sahip dekoratif ferforje yapmak için çalışmalara başladı.Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımında trafik güvenliğini arttırıcı yeni çalışmalara imza atıyor.

Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

Aksaray Belediyesi Piri Mehmet Paşa alt geçidinde trafik güvenliğini artırmak için refüjde bulunan korkuluk demirlerini kaldırıp yerine ışıklı ve estetik görünüme sahip dekoratif ferforje yapmak için çalışmalara başladı.
Aksaray Belediyesi şehir içi ulaşımında trafik güvenliğini arttırıcı yeni çalışmalara imza atıyor. Şehre daha estetik bir görünüm kazandırmak amacıyla gerçekleştirilen söz konusu çalışma, Piri Mehmet Paşa alt geçidinin giriş ve çıkışında bulunan refüjlerde başlatıldı. Alt geçitte yayaların kontrolsüz geçişine neden olan demir korkulukları kaldıran belediye ekipleri, trafiği daha güvenli hale getiriyor. Yayaların bölgeden kontrolsüz geçişini engel olmak için alt geçidin her iki giriş ve çıkış noktalarına yüksek ferforjeler yerleştirilecek.
Aksaray Belediyesi amblemli dekoratif ferforjelerin kent estetiğine uygun ışık yansımalı olacağı bildirildi.

Aksaray’da trafik güvenliği için ferforjeler değişiyor

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi Şehirden kaçtılar! İşte ünlü çiftin yeni evi
PARTNER İlk başta anlaşılmıyor! İlk başta anlaşılmıyor!

En Çok Okunan Yerel Haberler

Vali Varol onuruna veda programı

Vali Varol onuruna veda programı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Sakarya'da koronavirüs tespitine yönelik "Toplum Tarama Çalışması" başlatıldı

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

Adana merkezli 3 ildeki FETÖ operasyonu

GÜNDEM ÖZETİNE EK

GÜNDEM ÖZETİNE EK

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Gül ve Çelik'ten "Pençe-Kaplan Operasyonu"na destek mesajı:

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Isparta'da trafik kazası: 2 yaralı

Aksaray Namaz Vakitleri 17 Haziran Çarşamba

İmsak
03:23
Sabah
05:13
Öğle
12:50
İkindi
16:44
Akşam
20:17
Yatsı
21:59

Aksaray Nöbetçi Eczaneler17 Haziran Çarşamba

Akel Eczanesi
Merkez
Gazi Eczanesi
Merkez
Uludağ Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri

(özel Haber) Tarih Marangoz Tezgahında Yeninde Canlanıyor

(özel Haber) Tarih Marangoz Tezgahında Yeninde Canlanıyor

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.