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Aksaray'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

29.10.2021 22:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da traktöre çarpan otomobilin sürücüsü öldü

Aksaray'ın Eskil ilçesinde otomobil ile traktörün çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Ali Kemal Akbal (20) idaresindeki 68 EV 541 plakalı otomobil, Eşmekaya beldesi Bakım yaylası yolunda Ragıp Çağlak'ın kullandığı 68 HA 164 plakalı traktörle çarpıştı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi.

Kazada sürücü Akbal olay yerinde hayatını kaybetti. Yaralı traktör sürücüsü Çağlak ise sağlık ekiplerince Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Yaşamını kaybeden Akbal'ın kısa süre sonra askere gideceği ve akraba ziyaretleri gerçekleştirdiği sırada kaza yaptığı öğrenildi.

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trafik kazası Aksaray

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