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Aksaray'da üniversiteliler çaldı, Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer söyledi

14.10.2021 15:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Aksaray'da üniversiteliler çaldı, Vali Aydoğdu ile Belediye Başkanı Dinçer söyledi

Aksaray'da yükseköğrenim yurdunda kalan üniversitesi öğrencileri, Vali Hamza Aydoğdu ve Belediye Başkanı Evren Dinçer'i konuk etti.

Öğrenciler bağlama çalarken, Vali Aydoğdu ile Başkan Dinçer türkü söyledi.

Vali Aydoğdu, sosyal medya üzerinden kaldıkları yurda davet eden üniversite öğrencilerini, Başkan Evren Dinçer ve birim amirleri ile ziyaret etti.

Öğrencilerle buluşan Aydoğdu, yurt yemekhanesinde beraberindekilerle sıraya girip, öğrencilerle birlikte yemek yedi.

Aydoğdu ve Dinçer, öğrencilerle bir süre sohbet ederken, çeşitli illerden okul için kente gelen öğrencilerin karşılaştıkları sorunlar ve çözüm önerileri ile ilgili görüş alışverişinde bulundu.

Öğrencilerin daha önceki ziyaretinde belirttikleri ulaşım konusundaki taleplerin Aksaray Belediyesi tarafından giderildiğini ifade eden Vali Aydoğdu, öğrencilerin huzur kenti Aksaray'da karşılaştıkları sorun ve eksikliklerle ilgili her zaman iletişim halinde olacaklarını söyledi.

Aksaray Belediye Başkanı Evren Dinçer de gençlerle bir arada olmaktan memnuniyet duyduklarını, yerel yönetim olarak üzerlerine düşeni en iyi şekilde yerine getirme gayretinde olduklarını kaydetti.

Yurtta kalan öğrencilerin müzik dinletisini ilgiyle izleyerek öğrencilerin uzun hava ve türkülerine eşlik eden Vali Aydoğdu ve Başkan Dinçer, Aksaray üniversitesinin farklı bölümlerinde okuyan gençleri alkışlayarak tebrik etti.

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